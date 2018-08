Feuerwehr befreit Kleinkinder aus abgeschlossenem Auto

Symbolbild: Sonne scheint auf parkende Autos. In der prallen Sonne wird es in einem Auto schnell sehr heiß. Foto: Britta Pedersen / dpa

Die Feuerwehr Herzberg wurde am Montag gegen 17 Uhr zu einer Hilfeleistung in die Herzberger Goldrutenstraße gerufen. Gemeldet waren zwei bewusstlose Kleinkinder in einem verschlossenem Pkw.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte waren im Auto tatsächlich zwei Kleinkinder eingeschlossen, sie saßen auf der Rücksitzbank in ihren Sitzen. Da die anwesende Mutter keinen Schlüssel bei sich hatte, verschaffte sich die Einsatzkräfte sofort mit einer Notöffnung durch die Scheibe der Beifahrertür Zugang zum Fahrzeuginneren.

Entgegen der Einsatzmeldung waren die Kinder nicht bewusstlos, sondern hatten lediglich geschlafen. Nach einer Untersuchung durch den eintreffen Notarzt konnten die Kinder ihren Eltern übergeben werden. Eine weitere Behandlung war nicht erforderlich.

Die Feuerwehr weist darauf hin, bei den derzeitigen Temperaturen keine Kinder oder Tiere alleine im Auto zu lassen. Das Fahrzeuginnere heizt sich in kürzester Zeit sehr stark auf und stellt für die eingeschlossenen eine Gefahr da. Rettungskräfte werden beim Eintreffen sofort Maßnahmen einleiten, um eine Gefährdung der eingeschlossenen Personen abzuwenden, auch wenn das bedeutet eine Fensterscheibe zerstören zu müssen. mb