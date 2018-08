Kettenreaktion: Dreimal Totalschaden am Pkw, vier Verletzte

Herzberg Pkw gerät aus ungeklärten Gründen auf der B 27 in Höhe der Pappschachtel in den Gegenverkehr. Alle Fahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert.

Zu einem Verkehrsunfall mit weitreichenden Folgen kam es am Morgen des 7. August auf der B 27. Gegen 6.40 Uhr hatte war ein 21-Jähriger Aufofahrer aus Bayern, der von Gieboldehausen in Richtung Herzberg unterwegs war, aus noch ungeklärten Gründen in Höhe des Parkpkatzes zwischen Gieboldehausen und Auekrug in den Gegenverkehr geraten.

Dort rammte er den Kleinbus eines 46-Jährigen aus Bad Salzdetfurth - und setzte eine Kettenreaktion in Gang. Während der Wagen des jungen Mannes auf dem Grünstreifen liegenblieb, prallte der Ford des 46-Jährigen gegen einen Baum und von diesem zurück auf die Bundesstraße. Dort stieß dieser gegen den vorbeifahrenden Pkw eines 32-Jährigen aus Bad Lauterberg. Auf das Auto des Kneippstädters, dass in der Fahrbahnmitte liegenblieb fuhr nun noch eine 30-jährige Autofahrerin aus Göttingen auf, die ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig abstoppen konnte.

Alle Fahrer ins Krankenhaus eingeliefert

Alle vier Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit Rettungswagen in die Krankenhäuser in Herzberg und Göttingen eingeliefert.

Den Schaden beziffert die Polizei, die mit je einem Streifenwagen aus Herzberg und Osterode vor Ort war, auf mindestens 60.000 Euro, wobei an drei der vier am Unfall beteiligten Wagen Totalschaden entstand. Neben der Polizei war auch die Freiwillige Feuerwehr Gieboldehausen mit 18 Einsatzkräften für die Bergungs- und Aufräumarbeiten vor Ort.

Verkehr wird über Parkplätze geleitet

Die Straße wurde für die Arbeiten gesperrt, wobei der Verkehr über die beiden Parkplätze in Höhe der sogenannten Pappschachtel weitergeleitet werden konnte.