Lions-Club lädt Samstag zum „Car-Wash“ in Herzberg ein

Autowäsche in einer Waschanlage Foto: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG / obs

Herzberg. Der Erlös der Aktion in der Waschstraße an der Kreuzung Richtung Bad Lauterberg am 4. August ist für die Zukunftswerkstatt bestimmt.

Wer sein Auto von Hand waschen lassen will, und das auch noch für einen guten Zweck, ist am Samstag in der Waschstraße der Firma Pfeffer in Herzberg an der Kreuzung Richtung Bad Lauterberg richtig. Der Lions-Club Südharz unter seinem neuen Präsidenten Marco Gömann veranstaltet dort die Aktion „Wir waschen Dein Auto!“ Der Erlös ist für die Zukunftswerkstatt bestimmt. Das Autowaschen findet von 10 bis 13 Uhr statt. An jeder Station der Waschanlage stehen vier Lions-Mitglieder bereit, um die Autos der Kunden vom Schmutz zu befreien. Eine Handwäsche kostet zehn Euro. Auch Kaffee und Kuchen gibt es gegenüber bei der Firma Lodewig, außerdem steht einen Tourenrennwagen zur Besichtigung bereit. Die Einnahmen aus Autowäsche und dem Verkauf von Kaffee, Kuchen und Kaltgetränken wird gespendet. Foto: Alfred Kärcher GmbH