Hitzeperiode: Gärtner kämpfen gegen die Trockenheit

Eine so lange Hitzeperiode mit so wenig Regen habe sie in ihrer 27-jährigen Dienstzeit als Gärtnerin beim Bauhof der Stadt Herzberg noch nicht erlebt, sagt Birgit Wiegand, während sie in der Hauptstraße einen Baum gießt. Bei der derzeit herrschenden Trockenheit kommen die Straßenbäume nicht mehr...