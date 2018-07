Im Rosarium und am Kyffhäuser

Zu einem Ausflug hatte der Ortsvorstand des Bahn-Sozialwerks Wulften eingeladen. Am Vormittag wurde das Rosarium in Sangerhausen besucht. Das Europa-Rosarium in Sangerhausen besitzt die größte Rosensammlung der Welt. Heute sind mehr als 8600 Rosenarten und Rosensorten, über 57 Rosenklassen – insgesamt etwa 80.000 Rosensträucher auf einer Fläche von 13 Hektar aufgepflanzt.

Am Nachmittag stand dann das Kyffhäuserdenkmal auf dem Programm. Unser Bild zeigt die Teilnehmer auf dem Kyffhäuserdenkmal.

