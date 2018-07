Gäste des Sommerfestes trotzen dem Regen

Seit einigen Jahren lädt der Herzberger Verein für Wirtschaft und Handel (VWH) in den warmen Monaten zu einem Sommerfest ein. Am gestrigen Sonntag stand die diesjährige Veranstaltung dann unter der Überschrift „Mediterran“.

Während die Kinder ihren Spaß bei den angebotenen Vergnügungen – wie etwa dem Schießen mit der Wasserpistole in den wenigen Regenpausen – hatten, nutzten die Erwachsenen die Möglichkeiten des verkaufsoffenen Sonntags zum Shoppen.

Den leichten Dauerregen bei angenehmen Temperaturen am Sonntag nahmen die meisten Besucherinnen und Besucher jedenfalls gelassen in Kauf. Gut behütet mit Regenschirmen und an den diversen Ständen gab es manches aus dem Urlaub zu berichten – und stärken konnten sich die Gäste des Sommerfest ebenfalls an den vorhandenen Gastronomieständen.