Ort der Blutspende ändert sich

Hattorf Die nächste Blutspende des DRK-Ortsverein Hattorf findet am Dienstag, 24. Juli, traditionsgemäß in der Zeit von 15.30 bis 20 Uhr statt. Allerdings wird dazu nicht ins Dorfgemeinschaftshaus, sondern in den Gemeinderaum der evangelischen Kirche geladen, der in der Kirchstraße 9 zu finden ist. Da dort...