Hattorf Unbekannte sind am frühen Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr in ein Bürogebäude in der Oderstraße eingebrochen. Um einzudringen, öffneten sie gewaltsam ein Fenster. Vermutlich wurden die Täter gestört, da sie von einem weiteren Vorgehen absahen. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Osterode bittet um Hinweise.

