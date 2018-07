Flüchtlinge erwerben den Hauptschulabschluss

An der Mahntesporthalle in Herzberg fand eine Zeugnisübergabe der besonderen Art statt: Elf Flüchtlinge haben im Schuljahr 2017/2018 im Rahmen eines Kurses den Hauptschulabschluss erworben. Sieben Frauen und vier Männer nahmen an der schulischen Ausbildung teil und wurden von Mitarbeitern der...