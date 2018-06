Klaus-Richard Behling ist neuer Leiter der Polizeistation Hattorf

Am vergangenen Donnerstag wurde Polizeioberkommissar Klaus-Richard Behling offiziell durch den Leiter der Polizeiinspektion Northeim/Osterode Polizeidirektor Hans-Walter Rusteberg in die Amtsgeschäfte der Polizeistation Hattorf eingeführt. Behling trat damit die Nachfolge von Michael Berninger an,...