Ins Gespräch kommen mit Künstler Jürgen Lauenstein

Am Sonntag ist die Ausstellung „Impressionen 2 in Farbe“ letztmalig in den Sonder-Ausstellungsräumen des Schlossmuseums in Herzberg zu sehen. Aus diesem Anlass ist Maler Jürgen Lauenstein ab 11 Uhr in der Ausstellung anwesend und steht für Gespräche zur Verfügung. Zu sehen sind Pferde- und...