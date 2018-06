Julian Bergmann ist bester Schülerlotse Niedersachsens

Dreizehn qualifizierte Schülerinnen und Schüler traten am 14. Juni in der Autostadt Wolfsburg zum Landeswettbewerb der Schülerlotsen 2018 an. Zu den Nominierten zählten auch Samuel Haier und Julian Bergmann aus den Schuljahrgängen neun und zehn des Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasiums. ...