In einem Café im Urlaub hat sich das Jubelpaar kennengelernt

Heute feiern Christine und Manfred Ruschinczik in der Harzstraße 93 in Scharzfeld das Fest der Goldenen Hochzeit. Die beiden haben sich im August 1966 im Urlaub in einem Kaffee in Wildon (Österreich) kennen gelernt. Am 21. Juni 1968 wurde dann in der St. Thomas Kirche in Scharzfeld geheiratet, die...