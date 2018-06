Über Bierbrauer und Schnapsbrenner

Herzberg Der Heimat- und Geschichtsverein Herzberg hat als nächstes geschichtliches Thema die Bierbrauer und Schnapsbrenner in Herzberg auf dem Programm. Ausgehend vom Brauprivileg von 1569 geht Manfred Kirchner in einem Vortrag am Donnerstag, 21. Juni, um 19.30 Uhr im Hotel „Englischer Hof“ auf die...