Kirchenvorstand wird eingeführt

Herzberg Am Sonntag um 9.30 Uhr werden die neuen Mitglieder des Kirchenvorstandes der Nicolai-Gemeinde mit einem Gottesdienst in ihr Amt eingeführt. Für die Dauer von sechs Jahren haben sich acht Männer und Frauen bereiterklärt, Verantwortung zu übernehmen für Gottesdienste und Gebäude, für die Menschen in...