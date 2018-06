Eine „Nacht der Träume“ in Elbingerode

Elbingerode Am Freitag, 22. Juni, lädt die Kirchengemeinde Elbingerode zu einer ganz besonderen „Nacht der Träume“ für Jung und Alt ein, die in abwechslungsreicher Folge in der und um die Kirche Elbingerode gelesene, gesungene und musizierte Darbietungen rund um das Thema Träume vorstellt. Beginn der...