In Hörden sind am Sonntag die Wildschweine los

Am morgigen Sonntag sind die Harzer Keiler zurück in ihrem Revier. Rund um Hörden findet die sechste Auflage des Harzer Keiler Runs statt, für Teilnehmer wie Zuschauer ein tierisches Vergnügen.

Die Erwachsenen können zwischen zwei Strecken wählen, entweder 12,5 km oder 25 km lang. Für die Kinder gibt es den Ferkelrun. Los geht es um 9.30 Uhr mit dem Nachwuchs, ab 10.30 Uhr starten die Teilnehmer der Frischlings- und Keilerfährte.

Ein wichtiger Hinweis für Besucher: Die Sieberbrücke an der Hördener Kirche als Zuwegung zur Feldmark, zum Streckenverlauf und zum Hindernis an den Fischteichen kann aufgrund von Bauarbeiten nicht genutzt werden. Als Ausweichmöglichkeit steht die Sieberbrücke hinter der Firma Henze Glas zur Verfügung, um zu den Hindernissen in der Feldmark zu gelangen. Der Start- und Zielbereich auf dem Hördener Sportplatz wartet zudem mit einigen Neuerungen auf. rk