Herzberg Am Dienstag, 12. Juni, ist ab 19 Uhr Prof. Gerd Biegel auf Einladung des Schloss Fördervereins im Rittersaal zu Gast. Er wird „Die Rolle des Herzogs Christian von Braunschweig und des Herzogs Georg von Calenberg im 30-jährigen Krieg“ beleuchten. Prof. Biegel will in diesem Vortrag darstellen, wie...