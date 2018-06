Vier Einbrüche in einer einzigen Nacht

Viermal wurde in Pöhlde in einer einzigen Nacht eingebrochen. Foto: Silas Stein/dpa (Symbol)

Pöhlde Gleich vierfach wurde in Pöhlde in der Nacht zum 5. Juni eingebrochen. Die Polizei Herzberg sucht dringend Hinweise zu den Straftaten.

Gleich vierfach wurde in Pöhlde in der Nacht zum 5. Juni eingebrochen: Das Sporthaus des SV Pöhlde, das Bürgerhaus, der Geräteschuppen des MSC Pöhlde sowie das Turnerheim an der Turnhalle wurden dabei von den bislang Unbekannten heimgesucht.

Während im Sporthaus und Geräteschuppen auch etwas gestohlen wurde, blieb es in den anderen beiden Gebäuden lediglich beim Aufbruch, wie die Polizei Herzberg auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt.

Den Gesamtschaden beziffern die Beamten nach ersten Schätzungen auf etwa 1 000 Euro. Da bislang noch keine Hinweise auf mögliche Verdächtige vorliegen, bittet die Polizei Herzberg dringend um Hinweise aus der Bevölkerung. dx

Wer in der Nacht vom 4. auf den 5. Juni etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Herzberg unter der Telefonnummer 05521-920010 umgehend zu melden.