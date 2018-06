Gewinn geht nach Hattorf

Bei der letzten Auslosung der Lotterie „Sparen+Gewinnen“ wurden für Kunden der Sparkasse Osterode am Harz 1 294 Gewinne im Gesamtwert von 12 460 Euro gezogen. Über einen Gewinn in Höhe von 5 000 Euro freute sich Lucie Wemheuer aus Hattorf, die schon seit mehr als 20 Jahren mit fünf Losen an der...