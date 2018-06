Helfer gesucht zur Bekämpfung der Herkulesstaude

Wulften Auch in diesem Jahr soll in und um Wulften die Herkulesstaude bekämpft werden. Für die Aktion am Freitag, 8. Juni, von 15 Uhr bis ca. 18 Uhr sucht der Vereinssprecher Frank Berlin und Organisator Dieter Greunig noch einige Helfer-Teams. Treffen ist an der Feuerwehr. ...