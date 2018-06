Hilfe in (fast) allen Lebenslagen

Die Tür der Kirchenkreissozialarbeit des Diakonischen Werkes in Herzberg steht für viele Probleme offen. Susanne Mende und Gabriele Fricke haben hier ein offenes Ohr und bieten in verschiedensten Lebenslagen schnelle und unbürokratische Hilfe an. „Einmal rief mich jemand an und erzählte, er habe...