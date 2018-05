Smidt und Zupke arbeiten seit 25 Jahren bei Kappa

Herzberg Am heutigen 1. Juni begehen zwei Mitarbeiter der Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH ihr 25-jähriges Betriebsjubiläum. Es handelt sich um Thomas Smidt, wohnhaft in Lonau, und Jörg Zupke, wohnhaft in Herzberg. Smidt ist als Schreiner und Bauhandwerker im Rahmen des Facility Managements tätig....