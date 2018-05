Gäste des Stadtteiltreffs nehmen Yoga in den Fokus

Der Stadtteiltreff Mahnte in Herzberg des Arbeiter-Samariter-Bundes und der Kreiswohnbau Osterode ist zu einer festen Institution geworden. Jeden Mittwoch treffen sich Bewohner aus der Umgebung zu einer Sitztanz-Gruppe. Zu Musik und in der Gemeinschaft finden viele wieder Freude an der Bewegung. ...