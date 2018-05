Treff: Pöhlder gestalten Pöhlde

Pöhlde Der CDU-Ortsverband Pöhlde lädt zum nächsten Treffen „Pöhlder gestalten Pöhlde“ am Dienstag, 5. Juni, um 19 Uhr in das Gasthaus Andres ein. Neben dem Austausch zu aktuellen kommunalpolitischen Themen wird die Vorbereitung des diesjährigen Sumpffestes am 28. Juli besprochen. Interessierte Bürger...