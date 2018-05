Hattorf Verletzt wurden ein Kradfahrer und eine Autofahrerin bei einem Unfall am Montag in Hattorf. Als der 17-Jährige gegen 21.55 Uhr mit seinem Leichtkraftrad die Klusangerstraße befuhr, missachtete er die Vorfahrt der 31-Jährigen. Bei der Kollision wurden beide Personen verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 5 500 Euro.

