Ferienpass ist ab dem 28. Mai erhältlich

Herzberg Aus organisatorischen Gründen kann der Abgabetermin der Anmeldebögen für den Herzberger Ferienpass erst ab Montag, 28. Mai, im Bürgerbüro der Stadt Herzberg am Harz erfolgen. Ab sofort ist das Bürgerbüro der Stadt Herzberg am Harz samstags nur noch am 1. und 3. Samstag im Monat geöffnet. Die...