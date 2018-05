Rat beruft neues Schützenoffizium

Einige junge Männer haben sich bereiterklärt, eine sehr alte Tradition fortzuführen und in ein neues Schützenoffizium einzutreten. Dann kann es nämlich wieder ein Schützenfest in Elbingerode geben. Mit der Angelegenheit befasste sich hochoffiziell der Rat der Gemeinde in seiner jüngsten Sitzung. ...