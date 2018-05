Herzberg An der Kreuzung Osteroder Straße/Von-Einem-Straße finden am 22. und 23. Mai Baumaßnahmen statt.

Ampel-Blitzer geht in Kürze wieder in Betrieb

Die derzeit deaktivierte Rotlichtüberwachung geht in Kürze wieder in Betrieb. Dazu finden an der Überwachungsanlage an der Kreuzung Osteroder Straße/Von-Einem-Straße am 22. und 23. Mai Baumaßnahmen statt.

Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis.