Einhornhöhle über Pfingsten geöffnet

Die Einhornhöhle und das Haus Einhorn haben über das lange Pfingstwochenende durchgehend an allen Tagen bis zum Dienstag, 22. Mai, von 11 bis 17 geöffnet. Am Mittwoch, den 23. Mai ist Ruhetag. Ab Donnerstag dann wieder Führungen zu den normalen Öffnungszeiten. Am...