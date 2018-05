Herzberger Schüler feierten gemeinsam den Europatag

Wie europäisch Deutschland – vor allem auch in der Bildungslandschaft – geworden ist, davon konnten sich am Europatag die Schüler der Oberschule Herzberg überzeugen, die zu Beginn der 5. Stunde in Begleitung von Schulleiter Thomas Hanselmann am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium als Gäste willkommen...