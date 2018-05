Radfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

An der Juesholzstraße, Ecke Vorstadt kam es zum Zusammenstoß. Foto: Polizei

Herzberg Ein Autofahrer hatte den Mann an einer Kreuzung in Herzberg übersehen. Er stürzte und zog sich zahlreiche Verletzungen zu.

Am Dienstag um 13.45 Uhr ereignete sich in Herzberg im Einmündungsbereich der Juesholzstraße, Ecke Vorstadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein 59-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Ein 31-jähriger Mann aus Herzberg war mit seinem Auto auf der Straße Vorstadt unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Juesholzstraße einbiegen. Hierbei übersah er den von links kommenden 59-Jährigen, der als Letzter einer Gruppe von vier Fahrradfahrern den Einmündungsbereich in Richtung der B 27 passieren wollte.

Der Fahrradfahrer erlitt durch den Sturz eine Kopfplatzwunde, eine Schulter- sowie Unterschenkelprellung und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Herzberg gebracht. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

An Auto und Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 2 800 Euro.