Hattorfer Kirchenstiftung feiert zehnjähriges Bestehen

Mit einem Festgottesdienst am Sonntag, 6. Mai, feiert die Hattorfer Kirchenstiftung St. Pankratius ihr zehnjähriges Bestehen. An der Feier in der St. Pankratius-Kirche ab 14.30 Uhr nimmt Superintendent Keil teil, anschließend findet ein Empfang im Gemeindehaus statt. ...