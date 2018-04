Herzberg Der Lonauer Tischtennisspieler nimmt an den World Veteran Championships teil. Die Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH unterstützt ihn als Sponsor.

Thomas Beck tritt bei Tischtennisturnier in Las Vegas an

Thomas Beck aus Lonau ist begeisterter Tischtennis-Spieler. Er spielt seit 45 Jahren und konnte schon einige Erfolge erzielen. Im Juni wird Beck bei den World Veteran Championships in Las Vegas antreten. Das Turnier zählt zu den größten weltweit. Die Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH unterstützt ihn dabei als Sponsor.

Ausrichter des größten Tischtennis-Turnier der Welt wird Las Vegas, Nevada, sein. Es werden mehr als 5 000 Teilnehmer aus über 70 Ländern erwartet. Zum jetzigen Zeitpunkt sind circa 4 150 Teilnehmer gemeldet – und dabei fehlen noch die Favoriten aus den Reihen der ehemaligen Profis, alles Spieler ab dem 40. Lebensjahr. Damit ist diese WM schon jetzt das größte Turnier in der Geschichte dieser prestigeträchtigen Weltmeisterschaft.

„Ich hoffe, meine Unterstützer mit spannenden Eindrücken und, wenn es gut läuft, auch mit vorzeigbaren Ergebnissen zu unterhalten.“ Thomas Beck, Teilnehmer an den World Veteran Championships

„Eine großartige Show“

Julian Dugas, Direktor für Sportmarketing der Las Vegas Convention and Visitors Authority, versprach: „Las Vegas ist bekannt für große Events und in der Welt des Tischtennis kann man nicht mehr erreichen als den World Veteran Championship ausrichten zu dürfen. Wir freuen uns darauf, 2018 eine großartige Show zu veranstalten“. Thomas Beck freut sich sehr über die Unterstützung von der Smurfit Kappa Herzberg Solid Board GmbH: „Ich hoffe, meine Unterstützer und Interessierte mit spannenden Eindrücken, Bildern und, wenn es gut läuft, auch mit vorzeigbaren Ergebnissen zu unterhalten.“

Andreas Euler und Alexander Heiß, Geschäftsführer von Smurfit Kappa Solid Board, betonen, wie wichtig die Region für das Unternehmen ist: „Wir wollen die Region Harz und die Umgebung sowie die Bewohner hier fördern, sei es durch Arbeitsplätze, unser Ausbildungsprogramm, oder auch durch soziales Engagement.“ Frank Papenberg, Personalleiter des international ausgerichteten Unternehmens, ergänzt: „Wir fühlen uns der Region sehr verwurzelt und möchten, dies mit den Menschen hier teilen. Außerdem finden wir, dass Vorhaben von Thomas Beck sehr spannend und fiebern dem Turnier entgegen“. Smurfit Kappa gehört zu den führenden Anbietern von papierbasierten Verpackungslösungen weltweit. Das Unternehmen beschäftigt 46 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 35 Ländern. In Herzberg sind in zwei Werken fast 900 Mitarbeiter tätig, davon über 500 im Bereich Solid Board.