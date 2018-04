Petra Döring-Menzel feiert Wirtsjubiläum

Scharzfeld Restaurantmeisterin Petra Döring-Menzel hat allen Grund zu feiern. Vor 25 Jahren übernahm sie das Hotel-Restaurant Harzer Hof in Scharzfeld und führt in der dritten Generation weiter, was ihre Großmutter Ida Sens 1964 begann. Ida und Franz Sens begannen, den damaligen Bauernhof nach und nach in...