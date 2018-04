Training für die kranken Lungen

Jeden zweiten Mittwoch im Monat um 15 Uhr treffen sich 12 bis 18 Personen im Stadtteiltreff Mahnte in der Troppauer Straße in Herzberg. Sie oder ihre Partner leiden an der chronisch-obstruktiven Atemwegserkrankung, kurz COPD (chronic obstructive pulmonary disease). Für ein bis zwei Stunden tauschen...