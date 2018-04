Am Mittwochmorgen zwischen 6 und 13.40 Uhr klauten Unbekannte ein schwarzes Herren-Mountainbike der Marke F0076 Bulls, Typ Wildtail, von einem frei zugänglichen Grundstück in der Rotenbergstraße in Hattorf. Einen Tag später, zur gleichen Zeit, stahlen ebenfalls Unbekannte ein schwarzes Mountainbike.

Die Polizei Osterode bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter Telefon 05522/5080 zu melden.