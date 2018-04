Streit in Herzberg eskaliert: Verletzte durch Pfefferspray

Herzberg In Herzberg kam es zur gefährlichen Körperverletzung mehrerer Gäste. In Osterode wurde ein Taxifahrer von seinem Fahrgast verletzt.

Gleich mehrere Anzeigen wegen Körperverletzungen musste die Polizei am vergangenen Wochenende in Herzberg in Osterode aufnehmen. Ihren ersten Einsatz hatten die Beamten bereits Freitagnacht: Zu einer gefährlichen Körperverletzung gleich mehrerer Personen kam es in der Nacht zu Samstag in einer Lokalität in Herzberg. Während eines Streites zwischen mehreren Gästen versprühte jemand Pfefferspray in den geschlossenen Räumen, woraufhin es zu einer körperlichen Auseinandersetzung aller Anwesenden kam.

Hierbei wurde eine Person leicht am Kopf leicht und alle anderen Personen wurden durch das Spray ebenfalls leicht verletzt.



Taxifahrer werden von Gast und Ehefrau verletzt





Von einem Fahrgast verletzt wurde in der Nacht zu Sonntag ein Taxifahrer in Osterode. Gegen 3.20 Uhr kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Fahrer und seinem Gast, als dieser die Fahrt bezahlen sollte: Der Fahrgast ergriff von hinten den Vollbart des Taxifahrers und zog so kräftig daran, dass der Taxifahrer verletzt wurde.

Ein zwischenzeitlich hinzugekommener Mitarbeiter des Taxiunternehmens, der seinem Kollegen zur Hilfe eilte, wurde von der Ehefrau des Fahrgastes attackiert, indem sie dem Mitarbeiter mit der flachen Hand ins Gesicht schlug. mel

In beiden Fällen hat die Polizei inzwischen ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.