Harzklub beginnt die Wandersaison

Herzberg Am Sonntag, 15. April, startet der Harzklub in die neue Wandersaison mit einer Tour im Nordharz. Treffpunkt zur Bildung von Fahrgemeinschaften ist um 8 Uhr am Busbahnhof. Ausgangspunkt der zehn Kilometer Wanderung ist Bad Harzburg. Über Burgberg, Säperstelle und Kreuz des Ostens führt die Strecke...