Farvenspeel geben Konzert in St. Petri

Am Freitag, 13. April, gibt die Gruppe Farvenspeel ein Konzert in der St. Petri Kirche in Elbingerode. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Einlass ist 30 Minuten vor Konzertbeginn. Bereits seit 2013 präsentierten sich Farvenspeel als Trio in vielen...