Eine meditative Klangreise in der Einhornhöhle

Scharzfeld Ein Klangabend mit der Entspannungstrainerin Andrea Nielbock findet am 14. April in der Einhornhöhle statt. Um 18 Uhr begeben sich die Teilnehmer in das mystische Felsgewölbe, um Klang und Stille aufzunehmen. Die harmonisch schwingenden Klangschalen und großen Gongs sind ein Genuss für die Ohren,...