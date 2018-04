Herzberg Nachdem sie am Sonntag in eine Gaststätte auf dem Marktplatz eingedrungen waren, versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten aufzuhebeln, was jedoch misslang. Der oder die Täter verließen das Objekt ohne Beute. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2 000 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Osterode unter Telefon 05522/5080. pol/rtl

