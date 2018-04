Farvenspeel geben Konzert in Hattorf

Am Freitag, 6. April, gibt die Gruppe Farvenspeel ein Konzert in St. Pankratius in Hattorf. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Einlass ist 30 Minuten vor Konzertbeginn. Harmonisch, nordisch und voll positiver Energie, mit wunderbaren Songs über das...