Böse Wintergeister werden vertrieben

Das Osterfeuer am Eckerloch in Pöhlde lockte auch im Jahr 2018 viele Besucher an. Foto: Robert Koch

Es ist ein Brauch, der seit Jahrhunderten gepflegt wird: Mit den traditionellen Osterfeuern werden am Harzrand die bösen Wintergeister vertrieben und der Frühling wird willkommen geheißen. Auch in diesem Jahr brannten die Feuer in vielen Dörfern und Städten. Entweder am Karsamstag oder am Ostersonntag strömten die Besucher zu den Feuerplätzen und ließen sich vom Spiel der Flammen begeistern. Vielerorts werden die Feuermeiler nach einem traditionellen Muster von Ehrenamtlichen aufgebaut. Schichten aus Stroh, Reisig und Tannengrün sorgen dafür, dass der Kern aus festen Stämmen abbrennt – selbst, wenn es die Witterung nicht so gut wie an diesem Wochenende meinen sollte. rk