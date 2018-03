Kirchengemeinden feiern besondere Gottesdienste

Die Nicolai-Gemeinde lädt zu Osternacht und Frühstück ein: Am Ostersonntag, morgens um 6 Uhr beginnt die Feier der Osternacht in der Friedhofskapelle auf dem Herzberger Friedhof. Gebete, Gesänge und Lesungen führen in den Ostertag und in das Geheimnis der Auferstehung Christi hinein. ...