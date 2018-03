Notaufnahme ist nach Grippewelle ausgelastet

Als Reaktion auf unseren Bericht über die Schwierigkeiten des Rettungsdienstes im Altkreis Osterode, Notfallpatienten in Krankenhäusern unterzubringen, hat sich die Helios-Klinik Herzberg/Osterode mit einer Stellungnahme an die Redaktion gewandt. Die seit Wochen andauernde Grippewelle habe in der...