Pflegemaßnahmen in Gemarkung ausgeführt

In der Mitgliederversammlung der Feldmarkinteressentenschaft Wulften berichtete der Vorsitzende Horst Waßmann über die durchgeführten Pflegemaßnahmen in der Gemarkung Wulften. An den Wegrändern und in den Gräben wurden die Gehölze zurückgeschnitten. Die Böschungen und Banketten wurden geschlegelt. ...