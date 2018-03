Hattorf Am Donnerstagvormittag zwischen 11.20 und 11.35 Uhr wurde auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Rotenbergstraße in Hattorf ein Daimler Viano durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Unbekannte verschwand nach dem Unfall unerlaubt, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von 5 000 Euro zu kümmern.

