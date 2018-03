Zur Hochzeit gab es eine Rasur mit einer messerscharfen Sense

Mit dem aktuellen Thema „Ja! Wir trauen uns“ stieß der Erzählkreis Förste-Nienstedt auf große Zustimmung und so konnte Helga Häusler die Interessierten am Veranstaltungstag in einem übervollen Haus begrüßen. Passend zum Thema erschien Rebecca Sindram in einem alten...