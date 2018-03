Jonas Passek nimmt am Landesentscheid teil

Herzberg Jonas Passek hat den Geografie-Wettbewerb Diercke Wissen 2018 an der Oberschule Herzberg gewonnen. Damit hat der 13-Jährige sich für den Landesentscheid Ende März qualifiziert. Das ist die letzte Hürde vor dem großen Finale, bei dem am 8. Mai in Braunschweig die besten Geografie-Schüler...